الهه توکلیان: جمهوری اسلامی موفق نشد با نابینا کردن معترضان، مردم را بترساند

جمعی از چشم‌پزشکان ایرانی در بیانیه‌ای نگرانی عمیق و اعتراض صریح خود را نسبت به افزایش نگران‌کنندۀ موارد آسیب‌های شدید چشمی و نابینایی‌های دائمی در جریان برخوردها با اعتراضات سراسری اعلام کردند. در این بیانیه آمده که کور کردن انسان‌ها، نقض کرامت انسانی و عملی مجرمانه و غیرانسانی است. در گفت‌وگو با الهه توکلیان، از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱، ساکن ایتالیا از او دربارهٔ ادامه نابینا کردن معترضان به دست ماموران حکومتی در ایران و تجربه شخصی‌اش پرسیدیم.