جنجال برنامه خط خطی: صداوسیما جامعه را از دست داده و هدفش همان اندک حامیان حکومت است
خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی، روز ۱۳ بهمن اعلام کرد که در پی پخش برنامۀ توهینآمیز «خطخطی» از شبکۀ افق، «دادستانی تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، عوامل و مجری برنامه» اعلام جرم کرد. محمدحسین محبی، مجری برنامه خط خطی، در جدیدترین قسمت این برنامه با لحنی تمسخرآمیز به نگهداری پیکر کشتهشدگان اعتراضهای اخیر در یخچال اشاره کرده بود. موضوعی که اعتراضهای بسیاری را به دنبال داشت. در گفتوگو با جلال سعیدی، نویسنده و طنزپرداز در رادیو فردا، از او دربارهٔ زمینهٔ وجود چنین برنامههایی در صداوسیمای جمهوری اسلامی پرسیدیم.
