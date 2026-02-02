لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۲۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

جنجال برنامه خط‌ خطی: صداوسیما جامعه را از دست داده و هدفش همان اندک حامیان حکومت است

جنجال برنامه خط‌ خطی: صداوسیما جامعه را از دست داده و هدفش همان اندک حامیان حکومت است
Embed
جنجال برنامه خط‌ خطی: صداوسیما جامعه را از دست داده و هدفش همان اندک حامیان حکومت است

No media source currently available

0:00 0:05:37 0:00
لینک مستقیم

خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی، روز ۱۳ بهمن اعلام کرد که در پی پخش برنامۀ توهین‌آمیز «خط‌خطی» از شبکۀ افق، «دادستانی تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، عوامل و مجری برنامه» اعلام جرم کرد. محمدحسین محبی، مجری برنامه خط‌ خطی، در جدیدترین قسمت این برنامه با لحنی تمسخرآمیز به نگهداری پیکر کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر در یخچال اشاره کرده بود. موضوعی که اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت. در گفت‌وگو با جلال سعیدی، نویسنده و طنزپرداز در رادیو فردا، از او دربارهٔ زمینهٔ وجود چنین برنامه‌هایی در صداوسیمای جمهوری اسلامی پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG