دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۴۹

سناریوهای مختلف در صورت حملۀ آمریکا به ایران؛ گفت‌و‌گو با عطا محامد

در حالی که احتمال حملۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح است سوال‌های متعددی دربارۀ سناریوهای مختلف بعد از این حمله به میان می‌آید: تاثیر حذف رهبر جمهوری اسلامی، خلأ رهبری و بقای حکومت، تاثیر آن بر اپوزیسیون داخلی و خارجی و غیره. در گفت و گو با عطا محامد پژوهشگر سیاسی در اسپانیا ابتدا این پرسش مطرح شده است که در صورت حمله آمریکا نیروهای نیابتی تضعیف شده ایران چه واکنشی نشان خواهند داد و چین یا روسیه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟

