در حالی که احتمال حملۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح است سوال‌های متعددی دربارۀ سناریوهای مختلف بعد از این حمله به میان می‌آید: تاثیر حذف رهبر جمهوری اسلامی، خلأ رهبری و بقای حکومت، تاثیر آن بر اپوزیسیون داخلی و خارجی و غیره. در گفت و گو با عطا محامد پژوهشگر سیاسی در اسپانیا ابتدا این پرسش مطرح شده است که در صورت حمله آمریکا نیروهای نیابتی تضعیف شده ایران چه واکنشی نشان خواهند داد و چین یا روسیه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟