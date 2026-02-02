هانا نویمان، نمایندهٔ آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، در شبکۀ ایکس خبر داد که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی، پسر ۲۱ سالۀ فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر را در ایرانشهر ربوده و به شدت شکنجه کرده‌اند. این چندمین‌بار است که خبر آزار و اذیت فرزند فریبا بلوچ رسانه‌ای می‌شود. بشنویم از فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا که از نحوه بازداشت پسرش با شنوندگان رادیو فردا می گوید.