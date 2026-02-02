لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۴۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

فریبا بلوچ می‌گوید آنچه بر سر پسرش آوردند او را در ادامۀ کارش راسخ‌تر کرده است

فریبا بلوچ می‌گوید آنچه بر سر پسرش آوردند او را در ادامۀ کارش راسخ‌تر کرده است
Embed
فریبا بلوچ می‌گوید آنچه بر سر پسرش آوردند او را در ادامۀ کارش راسخ‌تر کرده است

No media source currently available

0:00 0:07:49 0:00
لینک مستقیم

هانا نویمان، نمایندهٔ آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، در شبکۀ ایکس خبر داد که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی، پسر ۲۱ سالۀ فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر را در ایرانشهر ربوده و به شدت شکنجه کرده‌اند. این چندمین‌بار است که خبر آزار و اذیت فرزند فریبا بلوچ رسانه‌ای می‌شود. بشنویم از فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا که از نحوه بازداشت پسرش با شنوندگان رادیو فردا می گوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG