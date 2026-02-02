دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه اسامی ۲۹۸۶ تن از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران را منتشر کرد. در اطلاعیۀ دولت آمده این اقدام بر پایه سیاست شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و به دستور شخص رئیس‌جمهور انجام شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه کشته‌شدگان «فرزندان این سرزمین» خوانده شده‌اند. تعبیری که در تضاد آشکار با گفته‌های پیشین رهبران جمهوری اسلامی است که معترضان را «آشوبگر و تروریست» نامیده بودند. در گفت‌وگو با محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، نخست از او پرسیدیم اقدام دولت جمهوری اسلامی در انتشار این آمار با چه هدفی انجام شده است؟