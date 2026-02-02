محور مذاکره ایران و آمریکا چه خواهد بود؟ در گفتوگو با مهرزاد بروجردی
احتمال دیدار استیو ویتکاف، نمایندهٔ کاخ سفید، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در روز ۱۷ بهمن در استانبول، بار دیگر سناریوهای مختلف گفتوگوی تهران و واشینگتن را به صدر تحلیلها بازگرداند. این دیدار احتمالی، اگر محقق شود، نخستین تماس مستقیم دو طرف پس از فروپاشی مذاکرات پیشین و جنگ ۱۲روزه خرداد گذشته خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که همزمان فشار نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافته و پیامهای متناقضی از تهدید و تمایل به توافق شنیده میشود. از یک سو، دولت ترامپ بر ضرورت دستیابی سریع به توافقی برای جلوگیری از درگیری نظامی تأکید دارد و از سوی دیگر، ایران اصرار میکند که مذاکرات باید صرفاً بر پرونده هستهای متمرکز باشد. در گفتوگو با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر امور بینالملل ساکن واشینگتن، ابتدا این پرسش مطرح شد که مهمترین موضوع مذاکره برای آمریکا چیست؟
