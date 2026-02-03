تشدید فشارها بر جامعه بهائیان ایران در پی اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴
گزارشها از ایران حاکی از افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای جامعه بهایی داخل کشور است. در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت چندین شهروند بهایی، برخی از این افراد وادار به اعترافهای اجباری تلویزیونی شدهاند. سپهر عاطفی، روزنامهنگار و از اعضای جامعه بهایی ساکن آلمان، دربارهٔ تشدید فشارها بر بهائیان در ایران با رادیو فردا گفتوگو کرده است.
