تضاد در مواضع مسئولان جمهوری اسلامی در قبال حجاب نشانهٔ چیست؟
در ایران ۱۵۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، از آنچه غفلت و سهلانگاری و ایجاد بستر رشد برهنگی و کشف حجاب خواندهاند، انتقاد کردهاند. این نمایندگان خواستار ابلاغ قانون موسوم به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدهاند. این در حالی است که پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اعلام کرده بودند که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این قانون ابلاغ نشده است. در گفتوگو با منصوره شجاعی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در هلند، از او درباره تناقض در مواضع مطرح شده در قبال موضوع حجاب از سوی مسئولان حکومتی در ایران پرسیدهایم.
