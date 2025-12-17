لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ تهران ۰۶:۳۹

هزارداستان بودجه
بودجه‌ تبلیغات مذهبی و سیاسی

چند هفته پیش ۱۸۰ اقتصاددان به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران نامه نوشتند و از او خواستند برای جلب اطمینان مردم «بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند»‌ حذف کند. در بیست و چهارمین قسمت پادکست هزارداستان بودجه درباره بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی حوزه‌های علمیه، صدا و سیما و تبلیغات اسلامی صحبت می‌کنیم.

