نفت ایران و چین

ارسال به ایکس

ارسال به فیس‌بوک

با پول تخفیف نفت ایران به چین چه کارهایی می‌توان کرد؟ در بیست و یکمین قسمت هزارداستان بودجه سراغ ماجرای عجیب فروش نفت ایران به چین رفته‌ایم. هزارداستان بودجه در کست‌باکس: (https://castbox.fm/channel/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-id6179207) پادکست هفتگی فکت‌نامه در کست‌باکس: (https://castbox.fm/channel/%D9%81%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%7C-Factnameh-id3929523) توضیح فکت‌چک بقیه اظهارات جواد محقق‌نیا: (https://castbox.fm/episode/%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-id3929523-id861556989?country=ir&_t=00:23:26) هزارداستان بودجه در سایت رادیو فردا: (https://www.radiofarda.com/z/23229) قانون بودجه ۱۴۰۴: (https://factnameh.com/media/documents/F-1404_noVQKON.pdf) فایل اسپردشیت پرهام درباره موضوعات پادکست: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TD41Ipy54lXIXUXKX7MyNOUNICjkZ3v8jSjNxNwn6tU/edit?gid=0#gid=0)