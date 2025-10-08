لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴

هزارداستان بودجه
هزارداستان بودجه

جامعه‌المصطفی‌العالمیه

جامعه‌المصطفی‌العالمیه

جامعه‌المصطفی‌العالمیه، موضوع نوزدهمین قسمت پادکست «هزارداستان بودجه» است؛ نهادی مذهبی که با هدف «تربیت مجتهدان و عالمان و نشر و ترویج اسلام ناب محمدی» در کشورهای خارجی تأسیس شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. در این قسمت، با تمرکز بر نمایندگی جامعه‌المصطفی در ژاپن، سراغ این پرسش رفته‌ایم که بودجه این نهاد برای چه کاری هزینه می‌شود؟ برای دیدن لینک‌‌ها قسمت «بیشتر بخوانید» در زیر را کلیک کنید:

لینک‌ها:

هزارداستان بودجه در کست‌باکس (https://castbox.fm/channel/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-id6179207)

پادکست هفتگی فکت‌نامه در کست‌باکس (https://castbox.fm/channel/%D9%81%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%7C-Factnameh-id3929523)

هزارداستان بودجه در سایت رادیو فردا (https://www.radiofarda.com/z/23229)

گزارش فکت‌نامه درباره جامعه‌المصفی ژاپن (https://factnameh.com/fa/fact-checks/2025-09-29-iran-japan-almustafa-international-university)

قانون بودجه ۱۴۰۴

