لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۲۵

هزارداستان بودجه
اشتراک
هزارداستان بودجه

اشتراک

Apple Podcasts Spotify عضویت

هزینه‌های اربعین در بودجه سالانه کشور

هزینه‌های اربعین در بودجه سالانه کشور
Embed
هزینه‌های اربعین در بودجه سالانه کشور

No media source currently available

0:00 0:32:13 0:00
لینک مستقیم

بعد از چند ماه وقفه، دوباره هزارداستان بودجه؛ کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. موضوع هجدهمین قسمت این پادکست هزینه‌های اربعین در بودجه سالانه کشور است. موضوعی که امسال با اظهارت یکی از مسئولان برگزاری این مراسم درباره توزیع ۱۰۰ میلیارد تومان کباب کوبیده خبرساز شده است. لینک موضوع‌های اشاره شده در این قسمت را در زیر باید کلیک روی «بیشتر بخوانید» ببینید:

https://factnameh.com/fa/fact-checks/2025-09-16-arbaeen-30-million-attendants-100-billion-koobideh-kebab

https://factnameh.com/media/documents/F-1404_noVQKON.pdf


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG