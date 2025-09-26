https://factnameh.com/fa/fact-checks/2025-09-16-arbaeen-30-million-attendants-100-billion-koobideh-kebab
https://factnameh.com/media/documents/F-1404_noVQKON.pdf
بعد از چند ماه وقفه، دوباره هزارداستان بودجه؛ کار مشترک فکتنامه و رادیو فردا. موضوع هجدهمین قسمت این پادکست هزینههای اربعین در بودجه سالانه کشور است. موضوعی که امسال با اظهارت یکی از مسئولان برگزاری این مراسم درباره توزیع ۱۰۰ میلیارد تومان کباب کوبیده خبرساز شده است. لینک موضوعهای اشاره شده در این قسمت را در زیر باید کلیک روی «بیشتر بخوانید» ببینید:
https://factnameh.com/fa/fact-checks/2025-09-16-arbaeen-30-million-attendants-100-billion-koobideh-kebab
https://factnameh.com/media/documents/F-1404_noVQKON.pdf