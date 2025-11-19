نهضت هدایت نقدینگی

احتمالا شما هم بارها عبارت «هدایت نقدینگی» را شنیده‌اید؟ یکی از مصادیق این عبارت «تسهیلات تکلیفی» و «وام‌های زورکی» است که هر سال در بودجه تعیین می‌شود. اما معنی این عبارت چیست؟ «هدایت نقدینگی» چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران و بودجه به همراه دارد؟ در قسمت بیست و دوم هزارداستان بودجه درباره «هدایت نقدینگی» و «تسهیلات تکلیفی» و اصطلاحاتی مانند اینها صحبت کرده‌ایم. پادکست «هزار داستان بودجه» کار مشترکی از فکت‌نامه و رادیوفردا.