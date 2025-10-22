لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴

بودجه نظامی ایران چقدر است؟

بودجه نظامی ایران چقدر است؟

بودجه نظامی ایران واقعا چقدر است؟ از کجا تامین می‌شود؟ در مقایسه با سایر کشورها وضعیت ایران چگونه است؟ در بیستمین قسمت پادکست «هزارداستان بودجه» تلاش کرده‌ایم به این سوال‌ها و سوال‌های دیگری درباره بودجه نظامی سال‌های اخیر پاسخ دهیم. هزاداستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا برای خواندن مطالب بیشتر و لینک موضوع‌ها به قسمت بیشتر بخوانید در پایین مراجعه کنید.

هزارداستان بودجه در کست‌باکس (https://castbox.fm/channel/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-id6179207)

پادکست هفتگی فکت‌نامه در کست‌باکس (https://castbox.fm/channel/%D9%81%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%7C-Factnameh-id3929523)

هزارداستان بودجه در سایت رادیو فردا (https://www.radiofarda.com/z/23229)

قانون بودجه ۱۴۰۴ (https://factnameh.com/media/documents/F-1404_noVQKON.pdf)

فایل اسپردشیت پرهام درباره موضوعات پادکست (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TD41Ipy54lXIXUXKX7MyNOUNICjkZ3v8jSjNxNwn6tU/edit?gid=0#gid=0)

