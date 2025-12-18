لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ تهران ۰۱:۰۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

خانواده پوران ناظمی «هیچ اطلاعی» از وضعیت این فعال مدنی بازداشتی ندارند

خانواده پوران ناظمی «هیچ اطلاعی» از وضعیت این فعال مدنی بازداشتی ندارند
Embed
خانواده پوران ناظمی «هیچ اطلاعی» از وضعیت این فعال مدنی بازداشتی ندارند

No media source currently available

0:00 0:04:24 0:00
لینک مستقیم

مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز ۲۱ آذر با حضور جمعیتی قابل‌توجه در مشهد برگزار شد اما با برخورد مأموران انتظامی و امنیتی به درگیری و تشنج کشیده شد و نرگس محمدی، برنده صلح نوبل، پوران ناظمی و شماری دیگر از فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. مهشید ناظمی، خواهر پوران، به رادیوفردا می‌گوید که خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت،‌ اتهامات منتسب و نهاد بازداشت‌کننده این فعال مدنی ندارند و به‌دلیل وضعیت سلامتی او در نگرانی به سر می‌برند. در گفت‌وگو با مهشید ناظمی، ساکن فرانسه، درباره وضعیت خواهرش در بازداشت،‌ گفت‌وگو کردیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG