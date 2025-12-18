خانواده پوران ناظمی «هیچ اطلاعی» از وضعیت این فعال مدنی بازداشتی ندارند
مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز ۲۱ آذر با حضور جمعیتی قابلتوجه در مشهد برگزار شد اما با برخورد مأموران انتظامی و امنیتی به درگیری و تشنج کشیده شد و نرگس محمدی، برنده صلح نوبل، پوران ناظمی و شماری دیگر از فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. مهشید ناظمی، خواهر پوران، به رادیوفردا میگوید که خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت، اتهامات منتسب و نهاد بازداشتکننده این فعال مدنی ندارند و بهدلیل وضعیت سلامتی او در نگرانی به سر میبرند. در گفتوگو با مهشید ناظمی، ساکن فرانسه، درباره وضعیت خواهرش در بازداشت، گفتوگو کردیم.
