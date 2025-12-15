لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۴۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

دختر عالیهٔ مطلب‌زاده: مادرم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد زندانی است

دختر عالیهٔ مطلب‌زاده: مادرم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد زندانی است
Embed
دختر عالیهٔ مطلب‌زاده: مادرم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد زندانی است

No media source currently available

0:00 0:07:13 0:00
لینک مستقیم

خانواده عالیهٔ مطلب‌زاده، کنشگر حقوق زنان و یکی از شهروندان بازداشت‌شده در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، می‌گویند او از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تماسی کوتاه دربارهٔ وضعیت خود به خانواده توضیحاتی داده است. در گفت‌وگو با غزل عبداللهی، هنرمند و دختر عالیه مطلب‌زاده در آلمان، از او درباره آخرین شرایط مادرش پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG