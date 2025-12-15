خانواده عالیهٔ مطلب‌زاده، کنشگر حقوق زنان و یکی از شهروندان بازداشت‌شده در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، می‌گویند او از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تماسی کوتاه دربارهٔ وضعیت خود به خانواده توضیحاتی داده است. در گفت‌وگو با غزل عبداللهی، هنرمند و دختر عالیه مطلب‌زاده در آلمان، از او درباره آخرین شرایط مادرش پرسیدیم.