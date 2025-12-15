مشاهدات آزاده دواچی در استرالیا بعد از تیراندازی مرگبار سیدنی

یک روز بعد از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندای استرالیا، اطلاعات بیشتری دربارهٔ ضاربان مسلح و زمینهٔ بروز این حادثه مطرح شده است. از جمله این که دو قاتل، پدر و پسر بوده‌اند یا این‌که در مجموع شش سلاح گرم را به طور قانونی در اختیار داشته‌اند. در گفت‌وگو با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا، نخست از او درباره تبعات و بازتاب این حادثه در این کشور پرسیدیم.