ترس همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکومت‌های اقتدارگرا برای کنترل جامعه است؛ ابزاری که نه‌تنها از طریق سرکوب فیزیکی بلکه از طریق روایت‌ها، خاطرهٔ جمعی و سازوکارهای نمادین بازتولید می‌شود. اما اعتراضات دی‌ماه نشان داد که این معادله در حال تغییر است و توازن ترس میان حکومت و جامعه دیگر همانند گذشته عمل نمی‌کند. سعید پیوندی، جامعه‌شناس مقیم فرانسه، از مفهوم ترس به‌عنوان ابزار اعمال قدرت می‌گوید.