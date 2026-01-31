جامعهای که دیگر نمیترسد؛ گفتوگو با سعید پیوندی
ترس همواره یکی از مهمترین ابزارهای حکومتهای اقتدارگرا برای کنترل جامعه است؛ ابزاری که نهتنها از طریق سرکوب فیزیکی بلکه از طریق روایتها، خاطرهٔ جمعی و سازوکارهای نمادین بازتولید میشود. اما اعتراضات دیماه نشان داد که این معادله در حال تغییر است و توازن ترس میان حکومت و جامعه دیگر همانند گذشته عمل نمیکند. سعید پیوندی، جامعهشناس مقیم فرانسه، از مفهوم ترس بهعنوان ابزار اعمال قدرت میگوید.
از همین مجموعه
-
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
-
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
از خیابان تا پلتفرم: بازتولید اعتراض در شبکههای اجتماعی
-