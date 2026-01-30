قطع اینترنت در ایران وارد سومین هفتهٔ خود شده است، در حالی‌ که به نظر می‌رسد شمار بیشتری از کاربران با استفاده از ابزارهای ضدفیلترینگ موفق به اتصال به اینترنت شده‌اند. گروه پایش اینترنت نت‌بلاکس در تاریخ ۸ بهمن اعلام کرد که با وجود افزایش قابل‌توجه شبکه‌ها و مراکز داده‌ای که در سطح بین‌المللی قابل مشاهده هستند، بیشتر کاربران عادی همچنان با یک سامانهٔ فهرست سفید با فیلترینگ شدید و دسترسی ناپایدار به اینترنت مواجه‌اند. دربارهٔ قطع اینترنت در ایران و این‌که آیا مقام‌های ایرانی باید اجازهٔ حضور در شبکه‌های اجتماعی غربی را داشته باشند یا نه، مهسا علیمردانی، معاون سازمان ویتنس در حوزهٔ تهدیدها و فرصت‌های فناوری، پاسخ داده است. خانم علیمردانی سال‌ها است وضعیت اینترنت در ایران را دنبال می‌کند و اخیراً نیز در یکی از نشست‌های فرعی اجلاس اقتصادی داووس در این‌باره شرکت داشت.