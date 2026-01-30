شانزده کنشگر سیاسی و اجتماعی و بنیاد نرگس محمدی در نامه‌ای که پس از هفته‌ها محدودیت اینترنت و ارتباط‌های جهانی منتشر شده، نوشته‌اند: مسئول اصلی این روزگار هولناک شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکم است. جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، نسرین ستوده، سعید مدنی، حاتم قادری و مهدی محمودیان از جمله امضا کنندگان نامه‌ای هستند که جز این پیام که بارها در لابه‌لای حرف‌ها و نامه‌هایشان تکرار شده از یک بزنگاه تاریخی در ایران گفته آند. آن‌ها در این بزنگاه بر اصل دادخواهی کشته‌شدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند. و تنها راه نجات را در محاکمه آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی که از آن با عنوان نظام ناجمهوری نام برده‌اند، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و گذار از وضعیت موجود دانسته‌اند. صدیقه وسمقی، اسلام شناس و کنشگر مدنی در تهران، که از امضا کنندگان این نامه است، با برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ گفت وگو کرده است.