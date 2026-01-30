شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات ایران به یکی از میدان‌های اصلی کنشگری سیاسی تبدیل شدند؛ جایی که کاربران و اینفلوئنسرها با هشتگ‌ها، ویدئوها و کمپین‌های آنلاین تلاش کردند روایت رسمی را به چالش بکشند و صدای اعتراضات را به جهان برسانند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس مقیم آمریکا، به بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری، گسترش و بین‌المللی‌شدن اعتراضات ایران پرداخته است؛ فضایی که به میدان تازه‌ای برای کنشگری دیجیتال و طرح مسئولیت اجتماعی اینفلوئنسرها تبدیل شده است.