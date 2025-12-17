گروهی از آسیب‌دیدگان چشمی و خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ در ایران به تازگی شکایتی علیه حکومت جمهوری اسلامی در دادگاهی در آرژانتین ثبت کردند. کوثر افتخاری یکی از شاکیان این پرونده دربارهٔ روند طرح و ثبت این شکایت به رادیو فردا گفت که به‌دنبال دریافت غرامت نیست و امیدوار است این شکایت باعث قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آرژانتین شود.