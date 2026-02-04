هنوز مشخص نیست کدام شهر در منطقه میزبان مقام‌های ایرانی و آمریکایی خواهد بود تا شاید یک روند دیپلماتیک را برای کاهش تنش آغاز کنند. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در این زمینه هم نشان می‌دهد که حتی ساختار دیدار، مستقیم یا غیرمستقیم، با حضور یا بدون حضور کشورهای منطقه و همچنین موضوع مورد مذاکره هم مشخص نیست. اما این تلاش دیپلماتیک چه جایگاهی در موازنه با تهدید نظامی ایالات متحده دارد؟ چرا دیپلماسی ممکن است گزینهٔ مطلوب واشینگتن باشد و حکومت ایران چه استفاده‌ای از این روند خواهد کرد؟ در همین زمینه با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در لاهه هلند گفت‌وگو کرده‌ایم.