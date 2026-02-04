کنترل روایت یا شفافیت؟ ارزیابی شیرین عبادی از آمار حکومتی قربانیان

شیرین عبادی، برندهٔ جایزه صلح نوبل که مقیم بریتانیا است، با انتقاد از انتشار فهرست کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه از سوی دولت ایران، آن را تلاشی برای کنترل روایت دانسته است. او همچنین نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان هشدار داده و گفته که عدم پیگیری وضعیت آنان می‌تواند به قیمت جان‌شان تمام شود. ارزیابی شیرین عبادی در این زمینه را بشنوید.