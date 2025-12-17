حزبی زنانه در آلمان با ریشههای ایرانی
«حزب زنان پیشرو» بهار امسال بنیانگذاری شده و حقوق زنان و حقوق بشر را محور سیاستهای خود قرار داده و میگوید قصد دارد سیاست را از منظر زنان بازتعریف کند و با هر نظامی که امکان سوءاستفاده از قدرت، خشونت و سرکوب علیه زنان را فراهم میکند، مقابله کند. هوروش پورکیان رهبر این حزب در آلمان است. این حزب با شاخه آلمان خود کار را آغاز کرده و همزمان در صدد ایجاد شاخههایی در کشورهای دیگر از جمله ایران است. از همین رو در بخش ایران نیز هیئت مدیره و گروه اجرایی تشکیل شده که پانتهآ مدیری و مولود حاجیزاده روزنامهنگار و ساناز صفایی بازیگر از اعضای آن هستند. هوروش پورکیان در هامبورگ که کارآفرین و کنشگر حقوق زنان است، از دلایل تأسیس این حزب و چشمانداز فعالیتهای آن با رادیوفردا گفتوگو کرده است.