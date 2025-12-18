با گذشت شش ماه از وقوع جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل که در مقطعی ایالات متحده هم به آن پیوست، وضعیت موسوم به «نه جنگ، نه صلح» همچنان در ایران پابرجا است و آیندهٔ مه‌آلودِ پیش‌رو وعدهٔ شکل‌گیری یک مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن به این وضعیت را نمی‌دهد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، هم در سخنان اخیر خود در جمع گروهی از افرادی که نخبگان سیاسی خوانده شده‌اند، چشم‌اندازی در این زمینه ارائه نمی‌دهد و طرف آمریکایی را متهم به «باج‌خواهی» کرده و می‌گوید ایران آمادهٔ «تعامل» است اما «این‌که بگویند موشک نداشته باشید و بعد رژیم تا دندان مسلح اسرائیل به ما حمله کند که نمی‌شود». اشاره آقای پزشکیان به اظهاراتی است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در هفته‌های اخیر درباره برنامهٔ موشکی ایران کرده‌اند؛ برنامه‌ای که این روزها بیش از گذشته به مسئله‌ای محوری تبدیل شده و همین امر گروهی از ناظران را بر آن داشته تا مسیر دیپلماسی را «به‌بن‌بست‌رسیده» تلقی کنند. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، دربارهٔ این بن‌بست و چالش‌های پیش‌روی ایران و غرب برای گشایش دیپلماتیک با رادیوفردا گفت‌وگو کرده است.