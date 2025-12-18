آیا حاکمیت به «تنظیمات کارخانه» برگشته است؟

این روزها در ادبیات سیاسی ایران عبارت «حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت» یا « نباید به تنظیمات کارخانه برگردد» از سوی فعالان سیاسی و برخی مقام‌ها بسیار شنیده می‌شود. اما منظور از این عبارت چیست؟ و چرا برخی از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند اگر حاکمیت در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش را با «تنظیمات جامعه» هماهنگ نکند، بسختی از سال ۱۴۰۵ عبور خواهد کرد؟