پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۵۶

آیا حاکمیت به «تنظیمات کارخانه» برگشته است؟

آیا حاکمیت به «تنظیمات کارخانه» برگشته است؟
آیا حاکمیت به «تنظیمات کارخانه» برگشته است؟

این روزها در ادبیات سیاسی ایران عبارت «حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت» یا « نباید به تنظیمات کارخانه برگردد» از سوی فعالان سیاسی و برخی مقام‌ها بسیار شنیده می‌شود. اما منظور از این عبارت چیست؟ و چرا برخی از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند اگر حاکمیت در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش را با «تنظیمات جامعه» هماهنگ نکند، بسختی از سال ۱۴۰۵ عبور خواهد کرد؟

