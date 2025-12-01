ایران از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال‌غرب کشور به مدت پنج روز خبر داده است. نام این رزمایش «سهند ٢٠٢۵» است و هدف از برگزاری آن، مقابله با «تروریسم» خوانده شده است. به گفتهٔ معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران، این رزمایش در تعامل و همکاری وزارت خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، و با مشارکت میدانیِ دست‌کم پنج کشورِ عضو این سازمان در آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود. دربارهٔ اهمیت برگزاری این رزمایش، دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشینگتن، را جویا شدیم.