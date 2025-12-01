لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۰۵

خبرها و گزارش‌ها
خبرها و گزارش‌ها

اهمیت مانور «سهند ۲۰۲۵» با حضور اعضای شانگهای در گفت‌وگو با فرزین ندیمی

اهمیت مانور «سهند ۲۰۲۵» با حضور اعضای شانگهای در گفت‌وگو با فرزین ندیمی
اهمیت مانور «سهند ۲۰۲۵» با حضور اعضای شانگهای در گفت‌وگو با فرزین ندیمی

ایران از برگزاری رزمایشی نظامی در شمال‌غرب کشور به مدت پنج روز خبر داده است. نام این رزمایش «سهند ٢٠٢۵» است و هدف از برگزاری آن، مقابله با «تروریسم» خوانده شده است. به گفتهٔ معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران، این رزمایش در تعامل و همکاری وزارت خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، و با مشارکت میدانیِ دست‌کم پنج کشورِ عضو این سازمان در آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود. دربارهٔ اهمیت برگزاری این رزمایش، دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشینگتن، را جویا شدیم.

