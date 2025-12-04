لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

دلایل افزایش شدید بهای ارز در ایران در گفت‌وگو با روشنک آسترکی

بهای دلار آمریکا در بازار ارز ایران از مرز ۱۲۰ هزار تومان عبور کرد. اتفاقی که پیشتر برای مدت کوتاهی در جریان جنگ ۱۲‌روزه ایران و اسرائیل رخ داده بود. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر جنگ نیست و گزارش‌هایی از تلاش تهران برای رسیدن به توافق با واشینگتن به گوش می‌رسد، دلیل این افزایش شدید بهای ارز در ایران چیست؟ در گفت‌وگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، این موضوع را بررسی کردیم.

