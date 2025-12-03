لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۴۹

«صدایی گناه‌آلود»؛ کتاب خاطرات گوگوش

«صدایی گناه‌آلود»؛ کتاب خاطرات گوگوش
«صدایی گناه‌آلود»؛ کتاب خاطرات گوگوش

کتاب خاطرات گوگوش ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴به زبان انگلیسی منتشر شد. گوگوش در این کتاب از زیروبَمِ زندگی‌اش، از بدو تولد تا به امروز که ۷۵ ساله شده است، می‌گوید. خواننده ای که به شاه‌ماهی موسیقی پاپ ایران شهرت دارد و چند نسل، ترانه‌هایش، سبک حرف زدن، لباس پوشیدن، مو و آرایش او را دنبال می‌کردند، همچنان حرفهایی برای گفتن دارد. کتاب به انگلیسی «صدایی گناه‌آلود» نام دارد اما نسخهٔ فارسی آن که قرار است هفتهٔ آینده به بازار بیاید که به‌گفتهٔ مترجم آن، هما سرشار، «صدای قدغن گوگوش» نام دارد.

