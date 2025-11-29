بحران آلودگی هوا وقتی که حتی «اطلاعات کیفیت سوخت هم محرمانه» است

از سال ۷۶ که نهاد حکومتی حوزه هنری فیلم کم‌رمق اما مهم «روزی که هوا ایستاد» را به کارگردانی نادر ابراهیمی، کارگردان مجموعه‌های «آتش بدون دود» و «سفرهای دور و دراز هامی و کامی» تهیه کرد، موضوع آلودگی هوای کلانشهرهای ایران پرونده‌ای روی میز است. در خلاصه داستان فیلم نادر ابراهیمی مسئولانی بودند که اعتقاد داشتند انتشار این خبر «موجب وحشت مردم» می‌شود و «اين وحشت منشأ خطرات ديگری» خواهد بود. زینب رحیمی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران در گفت‌وگویی با برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیوفردا با ارائه تصویری از تهران محصور در غبار آلاینده‌ها از آن چه می‌گوید که باید انجام می‌شد و آن چه از شهروندان پنهان نگه داشته شده است.