در ایران کم‌بارشی یا همان بارندگی کم، کشور و مردم را با معضل کم‌آبی و صرفه‌جویی مواجه می‌کند و بارندگی زیاد هم آن‌ها را با روان شدن سیل و سیلاب و باز هم کم‌آبی مواجه می‌کند. یعنی چه ببارد و چه نبارد، گویا ایرانی‌ها باید متحمل رنج و درد باشند. دیدگاه نیک آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب ساکن آمریکا، را بشنوید.