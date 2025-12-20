گفتوگو با نیک آهنگ کوثر؛ بارشها و کمآبی در ایران و نقش ساختار حکمرانی آب
در ایران کمبارشی یا همان بارندگی کم، کشور و مردم را با معضل کمآبی و صرفهجویی مواجه میکند و بارندگی زیاد هم آنها را با روان شدن سیل و سیلاب و باز هم کمآبی مواجه میکند. یعنی چه ببارد و چه نبارد، گویا ایرانیها باید متحمل رنج و درد باشند. دیدگاه نیک آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب ساکن آمریکا، را بشنوید.
