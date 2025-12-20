آیا حملهٔ دوباره به ایران موضوع گفتوگوی ترامپ و نتانیاهو خواهد بود؟
شبکه انبیسی نیوز روز شنبه ۲۹ آذر اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل قرار است در روزهای آینده با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. این خبر هنوز تأیید نشده اما انبیسی در گزارش خود میگوید که مقامات اسرائیلی نگراناند که ایران در حال بازسازی سایت های هستهایاش باشد و همزمان هرگونه توسعۀ موشکی ایران را نیز تهدیدی جدی تلقی میکنند. این شبکه ادعا کرده که نتانیاهو در حال آمادهسازی ارائه گزینههایی به دونالد ترامپ از جمله حمله احتمالی دوباره به ایران است. این خبر تا چه اندازه مستند و قابل اعتناست؟ محمد قائدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا به این پرسش پاسخ میدهد.
از همین مجموعه
-
-
آذر ۲۹, ۱۴۰۴
شادی به مثابه اعتراض؛ وقتی خیابانها میرقصند
-
-
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
آیا حاکمیت به «تنظیمات کارخانه» برگشته است؟
-
-