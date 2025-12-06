روایت سهراب مختاری از سرکوب در سالگرد قتل پدرش و پوینده
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر مانع برگزاری مراسم سالگرد کشتهشدن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده شدند. تنها دقایقی پس از آغاز مراسم بیستوهفتمین سالگرد کشته شدن مختاری و پوینده، مأموران ضمن ضبط گوشی تلفن همراه سارا زارعی از اعضای کانون، او را با ضربوشتم بازداشت کردند. در پی اعتراض حاضران، مأموران با حمله به تعداد دیگری از اعضای کانون، اقدام به تهدید شرکتکنندگان به «خرد کردن استخوانها» و «بریدن سر» کردند. سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در گفتوگو با رادیو فردا از برخورد شدید مأموران در مقایسه با سالهای قبل گفته است.
