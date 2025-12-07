مناظره اخیر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و حامد کاشانی، دو روحانی شیعه، درباره روایات تاریخی درگذشتِ فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، که به طور زنده از یوتیوب پخش شد، با اعتراض گسترده جریان های مذهبی تندرو در ایران روبرو شد، و حواشی پیرامون این مناظره نیز به شبکه های اجتماعی کشیده شد. همچنین، برخی رسانه های حکومتی و مداحان نزدیک به حاکمیت، عبدالرحیم اردستانی را به «شبهه‌افکنی»متهم کردند. آقای اردستانی در توضیح اظهارتش گفته که «صرفا داستانی را که مداحان و روضه‌خوانان می‌گویند»، مورد تردید قرار داده است. درباره علت جنجالی شدن این مناظره، ارزیابی مصطفی دانشگر، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی در شیکاگو آمریکا را جویا شدیم.