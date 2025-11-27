رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین سخنرانی خود ارسال پیغام برای دولت ایالات متحده را «دروغ محض» خواند و گفت که جمهوری اسلامی «در پی همکاری و ارتباط» با آمریکا نیست.

علی خامنه‌ای که روز پنج‌شنبه، ششم آذرماه، پس از غیبتی نسبتا طولانی از طریق تلویزیون حکومتی سخنرانی می‌کرد در این باره گفت: «شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.»

روز ۲۶ آبان، یک روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به واشینگتن، پیامی از طرف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

همان زمان، برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ولیعهد عربستان احتمالاً حامل پیام ایران به ایالات متحده خواهد بود.

اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این اخبار گفت که محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان «یک مکاتبه کاملاً معمول و منحصراً راجع به موضوع حج بوده است و هیچ مطلبی راجع به مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است».

با این همه دونالد ترامپ و محمد بن سلمان در دیدار روز ۲۷ آبان خود در کاخ سفید دربارهٔ ایران هم اظهار نظر کردند، و رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که تهران «به‌شدت مشتاق توافق است. من کاملاً پذیرای آن هستم. ما با آن‌ها در حال مذاکره هستیم و روندی را آغاز کرده‌ایم، و خوب است که با ایران به توافق برسیم».

علی خامنه‌ای پس از آن ارسال پیام به آمریکا را تکذیب کرده که از مصطفی کواکبیان، نمایندهٔ سابق مجلس، مصاحبه‌ای با سایت «عصر ایران» منتشر شد که می‌گوید نامهٔ مسعود پزشکیان به محمد بن سلمان، حامل پیامی به دونالد ترامپ بوده، و ارسال این نامه هم «با اجازه رهبری بوده است».

او در سخنرانی‌اش آمریکا را به «خیانت حتی به دوستان خود... و تلاش برای جنگ‌افروزی در دنیا بخاطر نفت و منابع زیرزمینی» متهم کرده و گفته است: «چنین دولتی، قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد.»

تهران و واشینگتن تا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل پنج دور مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با میانجی‌گری عمان انجام داده بودند، اما دور ششم این مذاکرات به‌دلیل آغاز جنگ لغو شد.

در پی حملات اسرائیل، ایالات متحده هم روز اول تیر امسال با بمب‌افکن‌های ب ۲ و موشک‌های تاماهاک سه تأسیسات فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم را بمباران کرد که، به گفتهٔ آقای ترامپ، آن‌ها را «کاملاً و مطلق نابود کرد».

در مذاکرات ایران و آمریکا که تا قبل از حملهٔ اسرائیل جریان داشت، واشینگتن خواهان آن بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور کامل متوقف کند، اما تهران بر ادامهٔ غنی‌سازی پافشاری می‌کرد.

طبق ادعای رهبر جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا «برای جنگی برنامه‌ریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت، مردم [ایران] را هم به جنگ با نظام وادار کنند اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویه‌داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند».

در پی جنگ ۱۲ روزه، مقامات حکومتی به‌ویژه از طرف دولت پزشکیان بارها بر آمادگی برای مذاکره با آمریکا تأکید کرده‌، اما در عین حال شرایط دولت دونالد ترامپ را نپذیرفته‌اند.

در عین حال یک روز پس از آن‌که رئیس جمهور آمریکا گفت که به باور او جمهوری اسلامی خواهان «معامله» با آمریکا است، رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا «ذاتی است، نه تاکتیکی» و رابطه با آمریکا را رد کرده بود.