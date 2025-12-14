هشدار قرمز بارش شدید و سیلاب برای جنوب ایران و نارنجی برای دیگر مناطق کشور

سازمان هواشناسی ایران، با صدور هشدار سطح قرمز، از تداوم و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر تا جمعه ۲۸ آذرماه خبر داد.

این سازمان، همزمان به‌خاطر تشدید فعالیت سامانه بارشی، برای مناطق وسیعی از کشور نیز هشدار نارنجی نیز صادر کرد.

همزمان رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد نمی‌توان از بارش‌های پیش رو انتظار جبران کسری انباشتهٔ بارش‌ها را داشت و و برای دستیابی به شرایط آبی پایدار به ده‌ها بارش مانند آن نیاز است.

سازمان هواشناسی روز یکشنبه ۲۳ آذر هشدار داد که وضعیت قرمز در استان‌های جنوبی ایران می‌تواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، تخریب پل‌ها و سازه‌های موقت، آب‌گرفتگی گستردهٔ معابر و خسارت به زیرساخت‌ها و تأسیسات برق شود.

هشدار قرمز بالاترین سطح هشدار هواشناسی است و به‌گفتهٔ این سازمان، صدور آن به معنای احتمال وقوع خسارات گسترده و لزوم آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان است.

سازمان هواشناسی از مردم خواسته از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوه‌نوردی خودداری کنند و شهرداری‌ها، راهداری‌ها و سازمان‌های امدادی نیز برای برف‌روبی، بازگشایی مسیرها و مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند.

همزمان، این سازمان دو هشدار نارنجی نیز درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق وسیعی از کشور صادر و اعلام کرده است که تا پایان هفته، بخش‌های گسترده‌ای از شمال، غرب، مرکز و شرق ایران از جمله استان‌های گیلان، مازندران، خراسان‌ها، آذربایجان‌ها، اصفهان، یزد، قم، مرکزی، لرستان، کردستان و خوزستان شاهد بارش باران یا برف، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود.

به‌گفتهٔ سازمان هواشناسی، اثر این سامانه در بسیاری از مناطق کشور شامل لغزندگی و انسداد جاده‌ها، احتمال قطع برق، طغیان رودخانه‌ها، صاعقه، وزش باد شدید و خسارت به محصولات کشاورزی است.

در اطلاعیه‌های تکمیلی، سازمان هواشناسی از کشاورزان، باغداران، دامداران و گلخانه‌داران خواسته است برای جلوگیری از خسارت، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و از دامداران و عشایر خواست از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و ادارات و نهادهای خدماتی و امدادی را نیز به آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی فراخواند.

ایران در سال‌های اخیر درگیر خشکسالی شدید بوده و در دو ماه اخیر نیز یکی از خشک‌ترین پاییزهای تاریخ معاصر را از سر گذرانده است.

با این حال کارشناسان می‌گویند اگرچه هر بارشی می‌تواند سودمند باشد، بارش‌های پیش‌رو نمی‌تواند کسری انباشتهٔ بارش‌ها را جبران کند.

محمدرضا کاویان‌پور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بارش‌ها را مقطعی با توزیع نامتوازن خواند و گفت بیشتر مناطق کشور همچنان با کسری بارش و خشکسالی شدید روبه‌رو هستند و جبران کم‌آبی نیازمند تداوم بارش‌های مؤثر است.

به‌گفتهٔ این مقام دولتی، به‌جز استان‌های ایلام و آذربایجان غربی، باقی استان‌ها در وضعیت منفی بارش قرار دارند: «استان‌های خراسان جنوبی و رضوی به ترتیب در وضعیت بارش منفی ۹۹ و ۸۰ درصدی، یزد بارش منفی ۹۴ درصدی، استان‌های فارس، تهران و اصفهان منفی ۷۰ درصدی و استان‌های قزوین، البرز و بوشهر نیز در وضعیت بارش منفی ۶۰ درصد هستند».

رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو می‌گوید ورود سامانه‌های بارشی در این هفته «به‌جز تعدیل شرایط آب‌وهوایی کشور خیلی سودمند نیست و برای دستیابی به شرایط آبی پایدار به ده‌ها بارش مانند آن نیاز داریم».