دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز شنبه ۲۲ آذر اعلام کرد در جریان مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مجموع ۳۹ نفر بازداشت شده‌اند و همگی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.



حسن همتی‌فر همچنین بازداشت جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، را تأیید و او را متهم کرد به این‌که تجمع روز جمعه با «مدیریت او شکل گرفت».

این در حالی است که جواد علیکردی، در ویدئویی که پس از مراسم و برخورد خشونت‌آمیز مأموران منتشر کرد، گفت داخل مسجد و مشغول تدارکات پذیرایی از مهمانان مراسم بوده که خبر می‌دهند «مسجد به محاصرهٔ نیروهای حکومتی درآمده است».

آقای علیکردی در ادامه گفت پس از اطلاع یافتن از این موضوع، وقتی از مسجد بیرون می‌آید، می‌بیند که نیروهای ضدشورش و ون‌های نیروی انتظامی و مأموران به‌طور گسترده در محل حاضر شده‌اند.

دادستان مشهد همچنین جواد علیکردی، نرگس محمدی و سپیده قلیان را به «تحریک افراد حاضر، سردادن شعارهای هنجارشکنانه و تشویق به اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.

این در حالی است که فرماندار مشهد روز جمعه گفته بود در پی سر دادن شعارها «دادستانی مشهد ورود کرد و تعدادی بازداشت شدند که به‌نوعی این افراد تحت‌الحفظ هستند و بیشتر برای حمایت از آن‌ها این کار انجام‌ شده است».

دادستان مشهد از «زخمی شدن فرمانده انتظامی مشهد و یکی دیگر از مأموران با چاقو» نیز خبر داد و گفت مجموع این موارد منجر به بازداشت ۳۸ نفر از فعالان مدنی حاضر در این مراسم شد.

فرماندهی نیروی انتظامی هنوز توضیح و گزارشی دربارهٔ زخمی شدن این دو نفر منتشر نکرده‌ است.

به‌گفتهٔ دادستان مشهد، بازداشت جواد علیکردی نیز شامگاه جمعه انجام شد؛ پس از آن که ویدئویی در اعتراض به بازداشت‌ها و رفتار مأموران منتشر کرد و گفت مأموران «امروز از هیچ پلشتی‌ای علیه مراسم بزرگداشت برادرش دریغ نکردند».

جواد علیکردی، که خود ونیز وکیل دادگستری و در حال گذراندن محکومیت با پابند است، پس از مرگ برادرش در دفتر کار خود در شامگاه جمعه ۱۴ آذر پیوسته بر مشکوک بودن علت مرگ او تأکید کرده و جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته توسط مأموران را به‌عنوان یکی از دلایل خود عنوان می‌کند.

مقامات رسمی اما می‌گویند دلیل مرگ علیکردی «سکته قلبی» بوده است.

خسرو علیکردی، که خود مدتی زندانی بود، در سال‌های اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت و درگذشت او موجی از واکنش‌ها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت.

مراسم هفتمین روز درگذشت او جمعه ۲۱ آذرماه با حضور جمعیتی قابل‌توجه و همچنین با شرکت شماری از چهره‌های شناخته‌شدهٔ حقوق بشری و خانواده‌های دادخواه در مشهد برگزار شد که به برخورد مأموران امنیتی و انتظامی با حاضران و بازداشت‌های گسترده ختم شد.

حسن همتی‌فر، دادستان مشهد، به محل نگهداری بازداشت‌شدگان و زمان آزاد شدن آنان اشاره نکرده و فقط گفته است «این افراد در بازداشتگاه قانونی» هستند.

بازداشت نرگس محمدی، به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل، همراه با دیگر فعالان مدنی در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای داشته است.

کمیته نوبل نروژ، شامگاه جمعه، با صدور بیانیه‌ای کوتاه، از مقامات جمهوری اسلامی خواست «محل نگهداری نرگس محمدی را روشن کنند، امنیت و سلامت او را تضمین کنند و او را بدون قید و شرط آزاد کنند».

کمیته راهبری ائتلاف «آزادی نرگس» نیز در بیانیه‌ای بازداشت او و دیگر فعالان مدنی در مشهد را «حمله‌ای آشکار به آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و مدافعان حقوق بشر در ایران» خواند و تأکید کرد که «بازداشت خشونت‌آمیز نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی نشان‌دهنده‌ٔ آغاز دور تازه‌ای از سرکوب فعالان مدنی پس از مرگ خسرو علیکردی است».

کمیته راهبری این ائتلاف توسط بنیاد نرگس، انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و سازمان مدافعان حقوق بشر هدایت می‌شود.

روایت نسرین ستوده

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز شنبه گزارشی از مشاهدات خود در روز جمعه را منتشر کرد.

خانم ستوده که به‌دلیل تأخیر پرواز، پس از اتمام مراسم به محل مراسم رسیده بوده‌ است، می‌گوید: «با وجودی که دیگر کسی در مسجد نبود، هنوز بچه‌بسیجی‌ها با بلوز و شلوارهای مشکی و نقاب‌های مشکی و باتوم در دست، فوج فوج می آمدند و با پا کوبیدن و دویدن سروصدادار سعی می‌کردند فضا را در اختیار بگیرند.»

این حقوقدان فعال حقوق بشر همچنین از مراجعه به چهار مکان از ادارات اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات مشهد برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خبر داد و افزود «عصر جمعه بود و کسی هم نمی‌خواست به ما جوابی بدهد.»

نسرین ستوده بازداشت جواد علیکردی را هم نتیجه مطالبه او برای شفاف‌سازی «مرگ مشکوک» برادرش توصیف کرد و به‌نقل از او نوشت «زندگی برای او به پیش از مرگ برادرش و پس از مرگ خسرو تقسیم شده است».