کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا می‌گوید حاضر به تغییر برنامه‌هایش برای روز بازی ایران و مصر نیست.

هانا تِدِسی، معاون ارتباطات کمیتهٔ موسوم به SeattleFWC26، در بیانیه‌اش گفته که به‌عنوان کمیتهٔ محلی، «موظف است که شهر را برای میزبانی مسابقات آماده کرده و تجربهٔ تماشاگران در فضای بیرون ورزشگاه‌ها را هم مدیریت کند».

او تأکید کرده که این کمیته برنامه‌هایش را «در آخر هفتهٔ افتخار» و در طول کل دورهٔ برگزاری جام، با مشارکت رهبران جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، هنرمندان و صاحبان کسب‌وکار و با هدف برجسته‌کردن بزرگداشت این جامعه در گوشه‌وکنار ایالت واشینگتن به اجرا خواهد گذاشت».

بر اساس قرعه‌کشی قرار است بازی سوم تیم‌های ملی ایران و مصر در گروه هفتم جام جهانی روز پنجم تیرماه سال آینده در شهر سیاتل برگزار شود؛ شهری که در این روز شاهد برگزاری رژه اعضای جامعه دگرباش یا ال‌جی‌بی‌تی‌کیو خواهد بود.

کمیتهٔ محلی سیاتل از مدت‌ها پیش از مشخص‌شدن تیم‌هایی که قرار است در این روز به مصاف هم بروند، اعلام کرده‌ بود که این دیدار به عنوان «مسابقهٔ افتخار» نامگذاری خواهد شد و به افتخار جامعهٔ دگرباشان، برنامه‌هایی هم در اطراف استادیوم پیش‌بینی شده است.

از جمله این برنامه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های هنری در نزدیکی ورزشگاه و اهتزاز پرچم رنگین‌کمانی در کنار پرچم‌ تیم‌های حاضر در مسابقه است.

پس از آن‌که تاریخ و محل برگزاری مسابقات در روز پانزدهم آذرماه مشخص شد، فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر از تقارن دیدارشان با این رویداد در سیاتل آگاه شدند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به سرعت و در گفت‌وگویی تلویزیونی از اعتراض رسمی به فیفا خبر داد و مدعی شد که این موضوع را در نشست شورای فیفا در قطر پیگیری خواهد کرد.

از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال مصر هم اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به فیفا، مشارکت در «هرگونه فعالیت تبلیغی و تشویقی جامعه دگرباش» در جریان این دیدار را به شدت رد کرده است.

در نامهٔ فدراسیون فوتبال مصر آمده که برگزاری چنین برنامه‌هایی، «با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی هر دو کشور حاضر در مسابقه در تعارض است».

در همین حال کمیتهٔ محلی سیاتل، با تأکید بر این‌که برنامه‌های این روز را بدون تغییر پیش خواهد برد، یادآوری کرده که عمدهٔ این برنامه‌ها در خارج از استادیوم برگزار خواهد شد و نه در داخل آن.

کنترل عملیاتی استادیوم‌ها در طول مسابقات با فیفا است و این فدراسیون برنامه‌ای برای بزرگداشت آخر هفتهٔ «افتخار» در داخل استادیوم ندارد.

فیفا ورود پرچم‌ها و پلاکاردهای حاوی پیام‌های سیاسی به استادیوم‌ها را ممنوع کرده، اما با ورود پرچم‌هایی با نشانه‌های «ورزشی و اجتماعی»، از جمله پرچم رنگین‌کمانی مخالفتی ندارد.

فدراسیون جهانی فوتبال پیشتر تأکید کرده بود که در نامگذاری این مسابقه برای بزرگداشت دگرباشان نقشی نداشته است و بنابراین کنترلی هم روی آن ندارد.