رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه ۱۹ آذر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دربارهٔ تازه‌ترین تلاش‌های واشینگتن برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی گفت‌وگو کردند.

رهبران این سه کشور اروپایی از تلاش‌های واشینگتن به‌عنوان «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» در جنگ اوکراین یاد کردند.

کی‌یف تحت فشار کاخ سفید است تا هرچه سریع‌تر با روسیه به صلح برسد، اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند، مقاومت می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که روز چهارشنبه با تأخیر در یک مناظرهٔ عمومی در غرب کشور حاضر شد، گفت همین چند لحظهٔ پیش گفت‌وگویی ۴۰ دقیقه‌ای با ترامپ و همتایان اروپایی‌اش داشته است تا ببیند چگونه می‌توان در مورد «موضوعی که به همه ما مربوط است» پیش بروند.

بیانیه‌های جداگانهٔ سه کشور اروپایی در مورد این تماس تلفنی می‌گوید که رهبران آن‌ها تلاش‌های میانجی‌گرانه دولت ترامپ برای دستیابی به صلحی پایدار و قدرتمند در اوکراین را ستوده‌اند.

جنگ اوکراین که با تهاجم تمام‌عیار روسیه در پنجم فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، در آستانهٔ چهارمین سال خود است.

در بیانیهٔ رسمی دولت بریتانیا آمده است: «(رهبران) توافق داشتند که این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک منطقهٔ یورو-آتلانتیک است».

افزایش فشار آمریکا بر اوکراین برای پذیرش توافق صلح

بریتانیا، فرانسه و آلمان، همراه با دیگر شرکای اروپایی و اوکراین، طی چند هفتهٔ اخیر با شتاب زیاد در حال کار روی اصلاح و تکمیل پیشنهادهای اولیه آمریکا بوده‌اند؛ پیشنهادهایی که بر اساس آن، کی‌یف باید منطقهٔ دونباس در شرق کشور را به مسکو واگذار کند، از آرزوی پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌هایی بر اندازه نیروهای مسلح خود بپذیرد.

از جمله موضوعات کلیدی که سه قدرت اروپایی تلاش دارند بر سر آن‌ها به جمع‌بندی برسند، تضمین‌های امنیتی احتمالی برای اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح است.

در بیانیهٔ سه کشور اروپایی آمده است: «کار فشرده روی طرح صلح ادامه دارد و در روزهای پیش رو نیز ادامه خواهد داشت».

امانوئل مکرون، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه در لندن با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کردند و در بحبوحهٔ نگرانی‌ها از این‌که کی‌یف ممکن است ناچار شود بسیاری از خواسته‌های روسیه را بپذیرد، بر تداوم حمایت خود از اوکراین تأکید کردند.

به گفتهٔ دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، رهبران کشورهای عضو گروه موسوم به «ائتلاف مشتاق» که از اوکراین حمایت می‌کنند، روز پنجشنبه ۲۰ آذر نشست پیگیری خود را از طریق تماس ویدئویی برگزار خواهند کرد.

آقای زلنسکی گفته که در این نشست تصویری شرکت خواهد کرد.

دو دیپلمات اتحادیه اروپا نیز جداگانه و مشروط به عدم افشای نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که مکرون و استارمر دوشنبهٔ هفتهٔ آینده برای گفت‌وگوهای بیشتر در برلین به مرتس خواهند پیوست.