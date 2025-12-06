آمریکا و اوکراین: «پیشرفت واقعی منوط به آمادگی روسیه برای پایان دادن به جنگ است»

مقام‌های اوکراین و ایالات متحده روز شنبه، ۱۵ آذرماه، برای سومین روز پیاپی در میامی فلوریدا بر سر پیشبرد طرح واشینگتن برای پایان جنگ با روسیه دیدار می‌کنند.

به گفته مقامات آمریکایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دو طرف به این اجماع رسیده‌اند که «پیشرفت واقعی» در این طرح تنها زمانی ممکن است که روسیه آمادگی پایان دادن به جنگ را نشان دهد.

استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه بار دیگر با رستم عمرُف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، و آندری ناتوف، رئیس دفتر ستاد نیروهای مسلح اوکراین، در میامی به مذاکره می‌نشینند.

این دور از مذاکرات پس از آن ادامه می‌یابد که ویتکاف و کوشنر روز سه‌شنبه هفته گذشته در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کردند؛ دیداری که به هدف پیشبرد طرح آمریکا برای پایان جنگ برگزار شد، اما مسکو بخش‌هایی از این پیشنهاد را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتکاف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دو طرف توافق کردند که پیشرفت واقعی در مسیر هر توافقی، به میزان آمادگی روسیه برای تعهد جدی به صلح بلندمدت بستگی دارد، از جمله گام‌هایی برای کاهش تنش و توقف کشتار.»

او افزود مقام‌های آمریکایی و اوکراینی همچنین بر «چارچوب ترتیبات امنیتی» به توافق رسیده و دربارهٔ «توان بازدارندگی لازم برای حفظ صلح پایدار» گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس طرح واشینگتن، اوکراین باید بخشی از سرزمینی را که روسیه نتوانسته در میدان جنگ تصرف کند واگذار کند و در مقابل، تضمین‌هایی امنیتی دریافت کند؛ تضمین‌هایی که از سطح انتظار کی‌یف برای پیوستن به ناتو پایین‌تر است.

اما ماهیت این تضمین‌ها همچنان مبهم مانده و تنها در نسخه اولیه به استقرار جت‌های مدافع آسمانِ کی‌یف در خاک لهستان اشاره شده بود.

این طرح از زمان انتشار اولیه در اواخر ماه گذشته میلادی چندین بار بازنویسی شده و این بازنویسی‌ها به‌دنبال انتقادهایی بوده که آن را بیش‌ازحد مماشات‌گرانه با مسکو می‌دانستند.

ویتکاف، شریک تجاری سابق ترامپ که اکنون نقش میانجی جهانی او را ایفا می‌کند، و کوشنر امیدوار بودند پوتین را به همراهی با طرح آمریکا ترغیب کنند، اما مسکو را بدون دستیابی به توافق ترک کردند.

با این حال، یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، گفت گفت‌وگوی پنج‌ساعته شبانه در مسکو «صمیمانه» بوده و از حضور کوشنر در مذاکرات که از بهار شروع شده است، تمجید کرد.

او گفت پوتین و ویتکاف «گفت‌وگویی دوستانه داشتند و کاملاً یکدیگر را درک می‌کنند.»

در سوی اوکراین، میخاییلو پودولیاک، مشاور ولودیمیر زلنسکی، تأکید کرد که روند دیپلماتیک «عمدتاً پشت پرده» جریان دارد و نوشت: «اوکراین خواهان پایان جنگ است و آماده گفت‌وگو.» او تأکید کرد آمریکا خواهان روندی عمل‌گرایانه و سازش دو طرف است.

ترامپ نیز گفت نمایندگانش دیدار «نسبتاً خوبی» با پوتین داشته‌اند و تصور می‌کنند او مایل به پایان جنگ است، هرچند از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های قبلی‌اش خسته شده و شرکت‌های نفتی روسیه را تحریم کرده است.

پوتین که این هفته در هند با نارندرا مودی دیدار کرد، گفت مذاکرات «پیچیده» است اما او ترجیح می‌دهد «با طرح آمریکا کار کند تا اینکه مانع آن شود.»

همزمان، رئیس‌جمهور روسیه با تکرار ادعای خود دربارهٔ منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین گفته است اگر نیروهای اوکراینی عقب‌نشینی نکنند، روسیه این منطقه را با زور خواهد گرفت.

در حال حاضر، نیروهای روسیه در جبهه‌ها به پیشروی آهسته اما مداوم ادامه می‌دهند.

ادامه حملات شبانهٔ پهپادی و موشکی دو طرف

میکولا کالاشنیک، فرماندار منطقه کی‌یف، بامداد شنبه اعلام کرد روسیه با «حمله گسترده» پهپادی و موشکی پایتخت را هدف قرار داده و سه نفر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، مقام‌های محلی روسیه روز شنبه اعلام کردند پهپادهای اوکراینی شبانه مناطق ریازان و ورونژ را هدف قرار دادند؛ اما با وجود وارد شدن خسارت، هنوز تلفاتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در ریازان، سقف یک ساختمان مسکونی آتش گرفت و بقایای پهپاد در محوطه یک تأسیسات صنعتی سقوط کرد؛ تأسیساتی که نامش اعلام نشد، هرچند اوکراین پیشتر بارها پالایشگاه این منطقه را هدف گرفته بود.

در ورونژ نیز یک پمپ‌ بنزین، یک مدرسه و چند ساختمان مسکونی آسیب دیدند.

وزارت دفاع روسیه مدعی شد پدافند هوایی این کشور در مجموع ۱۱۶ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرده است.