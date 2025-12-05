رئیس‌جمهور روسیه با تکرار ادعای خود دربارهٔ منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین گفت اگر نیروهای اوکراینی عقب‌نشینی نکنند، روسیه این منطقه را با زور خواهد گرفت.

ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با روزنامه «ایندیا تودی» که روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر بخش‌هایی از آن پیش از سفرش به هند منتشر شد، گفت: «یا ما این منطقه را به زور ارتش آزاد می‌کنیم یا نیروهای اوکراینی خود از این منطقه می‌روند».

اشارهٔ پوتین به منطقهٔ دونباس متشکل از دو منطقه کوچک‌تر دونتسک و لوهانسک است. پیش از تهاجم تمام‌عیار ارتش روسیه به خاک اوکراین، نیروهای جدایی‌طلب مورد حمایت مسکو هشت سال در دونباس جنگیدند، اما نتوانستند آن را به طور کامل تصرف کنند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید منطقه‌ای را که روسیه نتوانسته است خود تصرف کند به این کشور هدیه نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه در حال حاضر ۱۹.۲ درصد از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد: شبه‌جزیرهٔ کریمه که در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد، کل خاک لوهانسک، بیش از ۸۰ درصد دونتسک، حدود ۷۵ درصد از خرسون و زاپوریژیا، و تکه‌هایی از چهار منطقهٔ خارکیف، سومی، میکولایف و دنیپروپتروفسک.

در آخرین دور از مذاکرات برای صلح که سه‌شنبه هفته جاری در کرملین برگزار شد، پوتین با نمایندگان ویژهٔ ایالات متحده هم همین شرط را مطرح کرد؛ شرطی که اوکراین بارها رد کرده است.

در پی دیدار با پوتین در کرملین، استیو ویتکاف اعلام کرد که روسیه با بخشی از پیشنهادات آمریکا دربارهٔ اوکراین موافقت کرده و خبرگزاری ریا هم به نقل از پوتین مذاکرات را «بسیار مفید» توصیف کرد.

این در حالی است که مسکو پس از پایان گفت‌و‌گوی پنج‌ساعتۀ هیئت آمریکایی به ریاست ویتکاف، اعلام کرده بود که پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشده است.

حال در ادامهٔ این مذاکرات صلح روز پنج‌شنبه اعلام شد که هیئت مذاکره‌کنندگان اوکراینی به ریاست رستم عمروف ابتدا با مقامات اروپایی در بروکسل دیدار می‌کنند و سپس به فلوریدا می‌روند تا با آمریکایی‌ها دیدار داشته باشند.

دور اخیر از رایزنی‌ها پس از آن برگزار شد که ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، با یک نسخهٔ ۱۹بندیِ اصلاح‌شده از طرح اولیهٔ آمریکا وارد مسکو شدند، طرحی که اروپا آن را بیش از حد نزدیک به مواضع روسیه می‌دانست و برای تعدیل برخی بندهایش پیشنهادهای اصلاحی داده بود.

اما مسکو تغییرات کشورهای اروپایی را یکسره رد کرد و پوتین پیش از دیدار با میانجی‌های آمریکایی، کشورهای اروپایی را به «نقش مخرب» در روند صلح متهم کرد.

در طرف مقابل، رئیس‌جمهور اوکراین ضمن اعلام سفر هیئت کشورش به بروکسل، در پیامی ویدئویی به مردم خبر داد که تلاش‌ها «برای پایان دادن به جنگ به حداکثر رسیده و از طرف ما هیچ مانع یا تأخیری در کار نخواهد بود».

اوکراین نگران است که واشینگتن و مسکو بر سر توافقی مصالحه‌ کنند که این کشور را در معرض خطر حملهٔ دوبارهٔ روسیه طی سال‌های آینده قرار دهد؛ هرچند آمریکا پیشنهاد یک بستهٔ امنیتی ده‌ساله برای کی‌یف مطرح کرده است.