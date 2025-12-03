مسکو پس از پایان گفت‌و‌گوی پنج‌ساعتۀ هیئتی آمریکایی به ریاست استیون ویتکاف، فرستاده ویژۀ واشینگتن با ولادیمیر پوتین و مشاوران او در کرملین، اعلام کرد که پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشده است.

در روزی از پرتلاطم‌ترین تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به بزرگ‌ترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، مسکو اعلام کرد که «نه به توافق نزدیک‌تر شده و نه دورتر».

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، پس از پایان این نشست در سه‌شنبه ۱۱ آذر گفت در این جلسه دربارهٔ «اصل پیام» آمریکا بحث شده اما بر سر «متن» پیشنهادی گفت‌وگو نشده است. او تأکید کرد که مسائل سرزمینی «نقطه اختلاف اصلی» است و بدون حل آن «هیچ پیشرفتی ممکن نیست».

ویتکاف نیز بدون اظهار نظر، راهی سفارت آمریکا در مسکو شد.

این دور از رایزنی‌ها پس از آن برگزار شد که ویتکاف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، با یک نسخه ۱۹بندیِ اصلاح‌شده از طرح اولیه آمریکا وارد مسکو شدند؛ طرحی که اروپا آن را بیش از حد نزدیک به مواضع روسیه می‌دانست و برای تعدیل برخی بندهایش پیشنهادهای اصلاحی داده بود.

اما مسکو این تغییرات اروپایی را یکسره رد کرده و پوتین پیش از دیدار با میانجی‌های آمریکایی، کشورهای اروپایی را به «نقش مخرب» در روند صلح متهم کرد.

پوتین در سخنانی پیش از نشست گفت روسیه آمادۀ مشارکت‌دادن اروپا در مذاکرات است، «به شرط آن‌که واقعیت‌های میدان نبرد را بپذیرند».

او بار دیگر هشدار داد: «قصد جنگ با اروپا نداریم، صد بار این را گفته‌ام؛ اما اگر اروپا بخواهد بجنگد، ما هم فوراً آماده‌ایم».

اتحادیه اروپا تأکید کرده که هیچ «تغییر مرزی با زور» را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها اوکراین دربارهٔ سرزمین خود تصمیم می‌گیرد.

روسیه همچنان خواستار واگذاری منطقه دونباس، شامل بخش‌هایی که حتی نتوانسته در سه‌ونیم سال جنگ اشغال کند، به‌عنوان شرط صلح است؛ شرطی که کی‌یف آن را قاطعانه رد کرده و می‌گوید تلاش‌های مسکو برای محدودکردن ارتش اوکراین و جلوگیری از پیوستن این کشور به ناتو نیز پذیرفتنی نیست.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، که در دوبلین به‌سر می‌برد، اعلام کرد که اکنون «بیش از هر زمان» امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما «صلح شرافتمندانه» فقط زمانی ممکن است که «همه طرفدار صلح باشند».

به نوشتۀ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، او انتظار دارد با پایان گفت‌وگوهای مسکو، هیئت آمریکایی نتیجه را به او منتقل کند و گفت بسته به خروجی نشست، آماده دیدار با دونالد ترامپ است.

در واشینگتن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت در مسیر صلح «پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز به توافق نرسیده‌ایم».

او به فاکس‌نیوز گفت تلاش شده که «راه‌حلی قابل قبول برای اوکراین» و تضمین‌های امنیتی بلندمدت طراحی شود. روبیو تأکید کرد که «فقط پوتین» می‌تواند از طرف روسیه جنگ را پایان دهد.

اوکراین نگران است که واشینگتن و مسکو بر سر توافقی مصالحه‌آمیز به نتیجه برسند که این کشور را در معرض خطر حمله دوباره روسیه طی سال‌های آینده قرار دهد؛ هرچند آمریکا پیشنهاد یک بسته امنیتی ده‌ساله برای کی‌یف مطرح کرده است.

چند رسانه غربی گزارش داده‌اند که احتمال دارد ویتکاف و کوشنر پس از گفت‌وگوهای کرملین، با زلنسکی هم دیدار کنند.