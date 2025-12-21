برخی گزارشها از افزایش فشارهای امنیتی بر خانوادههای بازداشتشدگان مراسم بزرگرداشت خسرو علیکردی و نگرانیها دربارهٔ وضعیت سلامت آنان حکایت دارد.
مهشید ناظمی، دختر پوران ناظمی، یکی از بازداشتشدگان، روز یکشنبه ۳۰ آذر از تماس مأموران امنیتی با خانوادههای شماری از بازداشتشدگان خبر داد مبنی بر اینکه از آنها خواستهاند از اطلاعرسانی در مورد وضعیت آنان خودداری کنند.
بهنوشتهٔ خانم ناظمی، مأموران در این تماسها اعلام کردهاند که زنان بازداشتشده در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و وضعیت عمومی آنها «خوب» است، اما خانوادهها با ابراز تردید نسبت به این ادعاها میپرسند چرا پس از گذشت بیش از ۱۰ روز بیخبری، هیچ تماس مستقیمی از سوی خود بازداشتشدگان برقرار نشده است.
این در حالی است که بهگفتهٔ مهشید ناظمی، وضعیت سلامت طیبه نظری، عالیه مطلبزاده، مادرش پوران ناظمی و همچنین نرگس محمدی بهدلیل بیماریهای زمینهای مناسب نیست و «نیاز به مصرف منظم دارو دارند».
طیبه نظری مادر مریم آروین و دادخواه اوست؛ یک وکیل دادگستری که در اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ کشته شد.
مرضیه آدینهزاده، دختر علی آدینهزاده، یکی دیگر از بازداشتشدگان، نیز در شبکه ایکس نوشت پدرش که ۲۱ آذرماه در مراسم یادبود خسرو علیکردی همراه با ضربوشتم بازداشت شده، همچنان ممنوعالتماس و ممنوعالملاقات است.
خانم آدینهزاده نوشته است پس از ۱۰ روز پیگیری مستمر خانواده، بازپرس پرونده با برخوردی توهینآمیز، خانواده را به بازداشت تهدید کرده و قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب نیز بدون ارائه مستندات شفاف، بازداشت موقت را تأیید کرده است.
او همچنین از ضبط کارتهای بانکی پدرش در زمان بازداشت و خودداری مقامهای قضایی از تحویل آنها به خانواده خبر داده و نوشته است این پرونده نمونهای دیگر از «پروندههای ساختگی دستگاه قضاییای است که استقلالی ندارد و بازپرس و قاضی آن صرفاً مجری دستورات نهادهای اطلاعاتی است».
علی آدینهزاده پدر ابوالفضل آدینهزاده است؛ نوجوان ۱۶ سالهای که مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک نیروهای امنیتی و اصابت دهها گلوله ساچمهای کشته شد.
علی آدینهزاده سال گذشته نیز حدود ۵۰ روز بازداشت شده بود.
روز یکشنبه برخی منابع در مشهد از بازداشت صادق منصوری نیز خبر دادند. براساس این گزارشها صادق منصوری، از استادان انجمن خوشنویسان مشهد، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بهگفتهٔ این منابع که رادیو فردا نمیتواند مستقلاً آن را تأیید کند، مأموران امنیتی علت بازداشت او را حضور در مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی عنوان کردهاند.
بازداشت دهها نفر از فعالان مدنی در مراسم هفتم خسرو علیکردی، در ۱۰ روز گذشته، واکنشهای داخلی و بینالمللی گستردهای در پی داشته است.
در تازهترین واکنشها، بیش از یک هزار فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هنری با امضای بیانیهای بازداشتهای اخیر را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط بازداشتشدگان شدند.
امضاکنندگان بیانیه ضمن اشاره به تأیید بازداشت ۳۹ نفر از سوی منابع رسمی، اعلام کردهاند که بر اساس گزارشهای فعالان حقوق بشر، شمار بازداشتشدگان بیش از ۵۰ نفر بوده است.
در متن بیانیه آمده است که «در جریان این مراسم، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان و عالیه مطلبزاده بازداشت شدهاند.»
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام هنرمندان شناختهشدهای چون جعفر پناهی، ترانه علیدوستی، رخشان بنیاعتماد، محمد رسولاف و فاطمه معتمدآریا و وکلایی از جمله عبدالفتاح سلطانی و امیرسالار داودی و خانوادههای دادخواه، دیده میشود.
مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور جمعیتی قابلتوجه و همچنین با شرکت شماری از چهرههای شناختهشدهٔ حقوق بشری و خانوادههای دادخواه در مشهد برگزار شد.
این مراسم اما با حضور گستردهٔ نیروهای انتظامی و امنیتی به درگیری آنان با مردم کشیده شد و پیرو آن دهها تن از فعالان مدنی ازجمله جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، بازداشت شدند.
خسرو علیکردی، که مراسم بزرگداشت او با برخورد مأموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده داشت و مرگ او در دفتر کارش موجی از واکنشها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت.
این در حالی است که معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، بهنقل از پزشکی قانونی، علت مرگ «مشکوک» خسرو علیکردی را «سکته قلبی» اعلام کرده است.