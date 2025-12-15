نرگس محمدی در بازداشت خبر داد که به «همکاری با اسرائیل» متهم شده است

نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل، بعد از سه روز بیخبری، در تماس کوتاهی از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به «همکاری با دولت اسرائیل» متهم شده است.
خانم محمدی که جمعه، ۲۱ آذر، برای شرکت در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری که مرگ «مشکوک» او جنجالبرانگیز شده است، به مشهد رفته بود، با خشونت توسط شماری از نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز شنبه ۲۲ آذر اعلام کرد در جریان مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مجموع ۳۹ نفر بازداشت شدهاند و همگی همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
حساب منتسب به نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشته که او در تماسی «بسیار کوتاه و فشرده توضیح داد که... با ضربات شدید و مداوم باتون در ناحیه سر و گردن مورد حمله قرار گرفته و سپس با خشونت بازداشت شده است.»
بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی «همزمان با ضربوشتم، او را تهدید کردهاند و به او گفتهاند: مادرت را به عزایت مینشانیم.»
برندۀ جایزۀ نوبل در این تماس تلفنی گفته که شدت ضربات به حدی «سنگین، محکم و مکرر بوده که دو بار او را به بیمارستان و بخش اورژانس منتقل کردهاند.»
او با بیان اینکه «نمیداند تحت اختیار کدام نهاد امنیتی بازداشتکننده قرار دارد» افزوده: «در جریان بازداشت و پس از آن، او را به «همکاری با دولت اسرائیل» متهم کردهاند و با اعمال خشونت شدید تلاش داشتهاند تا همانطور که وعده داده بودند او را از بین ببرند.»
خانوادۀ نرگس محمدی در ایران میگویند «وضعیت جسمی او در زمان تماس مناسب نبود و حال مساعدی نداشت» و از آنها خواسته از تیم وکلای او بخواهند «فوراً و بدون تاخیر، شکایتی رسمی علیه نهاد امنیتی بازداشتکننده و نحوه خشونتبار بازداشت ثبت کنند».
خانوادۀ خانم محمدی نوشتهاند: «بر اساس مشاهدات شاهدان عینی از وقایع ۲۱ آذر ۱۴۰۴، حدود ۱۵ نفر به نرگس محمدی حملهور شدند. چند نفر از آنان موهای او را گرفته و میکشیدند و همزمان عدهای دیگر با چماق و باتون او را مورد ضربوشتم قرار دادند. تمامی این افراد لباس شخصی بر تن داشتند. همچنین گروهی که ظاهراً ایرانی نبودند، با صدای بلند اقدام به توهین و فحاشی میکردند».
بر اساس این گزارش، مأموران در این مراسم همچنین «از گاز اشکآور» استفاده کردند.
در جریان این وقایع، سپیده قلیان و پوران ناظمی، دو فعال دیگر حقوق بشر نیز مورد ضربوشتم قرار گرفتند.
بر اساس گزارش خانوادۀ نرگس محمدی، شمار دیگری از فعالان مدنی بازداشتشده از جمله عالیه مطلبزاده، پوران ناظمی و هستی امیری نیز هر یک تماسی کوتاه با خانوادههایشان داشتهاند.
غزال عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده نیز با تأیید تماس مادرش با او، در شبکه ایکس نوشته که خانم مطلبزاده گفته «تا امروز تحت بازداشت سازمان اطلاعات سپاه بوده و در همین روز به وزارت اطلاعات (اداره اطلاعات مشهد) تحویل داده شده است.»
او در عین حال درباره وضعیت سلامتی مادرش هشدار داده و افزوده: «مادرم بهدلیل ابتلا به سرطان سینه و سابقه جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی، نیازمند مراقبت تخصصی و مصرف منظم داروهای حیاتی است؛ داروها و مراقبتهایی که تا زمان این تماس در دسترس او نبودهاند. محرومیت از این درمانها میتواند سلامت و جان او را بهطور جدی در معرض خطر قرار دهد.»
خسرو علیکردی، که مراسم بزرگداشت او روز جمعه در مشهد با برخورد مأموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده داشت.
او شامگاه جمعه ۱۴ آذر در دفتر کارش جان باخت، اما درگذشت او موجی از واکنشها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت.
جواد علیکردی، که خود ونیز وکیل دادگستری و در حال گذراندن محکومیت با پابند است، پس از مرگ برادرش در دفتر کار خود در شامگاه جمعه ۱۴ آذر پیوسته بر مشکوک بودن علت مرگ او تأکید کرده و جمعآوری دوربینهای مداربسته توسط مأموران را بهعنوان یکی از دلایل خود عنوان میکند.
مقامات رسمی اما میگویند دلیل مرگ علیکردی «سکته قلبی» بوده است.
حسن همتیفر، دادستان در مشهد، همچنین بازداشت جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، را تأیید و او را متهم کرد به اینکه تجمع روز جمعه با «مدیریت او شکل گرفت».
شماری از کاربران نزدیک به حکومت ایران نیز در شبکه ایکس جواد علیکردی را «فالوور نتانیاهو» معرفی کرده و او را متهم به «خطگرفتن از دشمنان نظام» کردهاند.