ده کشته در پی تیراندازی مهاجمان در ساحل سیدنی استرالیا؛ یک نفر در بازداشت است

پلیس استرالیا روز یک‌شنبه ۲۳ آذر اعلام کرد پس از گزارش‌هایی از شنیده‌ شدن صدای تیراندازی و مجروح شدن چندین نفر در ساحل بوندای سیدنی، دو نفر بازداشت شده‌اند.

ساحل بوندای سیدنی از محبوب‌ترین سواحل تفریحی استرالیا است و معمولا در روزهای آخر هفته با ازدحام جمعیت روبه‌رو است.

ساعتی پس از وقوع این حادثه، پلیس استرالیا تأیید کرد که ده نفر در این تیراندازی مرگبار کشته شده‌اند. یکی از مهاجمان در میان این کشته‌هاست. یک مهاجم دیگر هم توسط پلیس بازداشت شده است.

هنوز از هویت افراد مهاجم و انگیزه آنها برای این حمله گزارشی منتشر نشده است.

پیش از تأیید خبر ده کشته، خبر رسیده بود که ۱۳ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند، اما هنوز از تعداد قطعی کشته‌ها و زخمی‌ها در این تیراندازی گزارش رسمی منتشر نشده است.

پیشتر رهبر اپوزیسیون استرالیا تعداد مجروحان و کشته‌ها را «چشمگیر» توصیف کرده بود.

این رخداد همزمان بود با برگزاری مراسمی مربوط به عید یهودی «حنوکا» در این منطقه ساحلی و در همین روز اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل این حادثه را «تروریستی» دانست و پیامی در این رابطه منتشر کرد.

با این حال شبکه اسکای‌نیوز نوشت که «جزئیات این حادثه هنوز تأیید نشده و پلیس نسبت به انتشار هرگونه شایعه تأییدنشده هشدار داده است.»

این گزارش از قول پلیس ادامه داد که «هنوز مشخص نیست هدف این رویداد چه بوده است، اما می‌دانیم که امروز در این منطقه مراسمی به مناسبت جشن مذهبی یهودیان، حنوکا، برگزار می‌شده است. در این مرحله، مشخص نیست که آیا اصلاً ارتباطی میان این دو وجود دارد یا نه.»

پلیس ایالت نیو ساوت ولز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «عملیات پلیس ادامه دارد و همچنان از مردم می‌خواهیم از این منطقه دوری کنند.»

روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» گزارش داد چندین نفر در این رویداد زخمی شده‌اند. شبکه‌های تلویزیونی اسکای و ای‌بی‌سی نیز تصاویری پخش کردند که افرادی را در حالی که بر زمین افتاده‌اند، نشان می‌داد.

هری ویلسون، یکی از ساکنان ۳۰ سالهٔ محل که شاهد تیراندازی بود، به روزنامهٔ «هرالد» گفت: «دست‌کم ۱۰ نفر را دیدم که روی زمین افتاده بودند و همه‌جا پر از خون بود.»

الکس ریوچین، از مدیران ارشد «شورای اجرایی یهودیان استرالیا»، در گفت‌وگو با شبکهٔ «اسکای نیوز» بیان کرد که این تیراندازی در مراسمی در ساحل رخ داده که به مناسبت عید یهودی «حنوکا» برگزار شده بود؛ آیینی که با غروب آفتاب آغاز می‌شد.

او گفت: «این اوج همبستگی جامعهٔ یهودی است که برای گرامی‌داشت یک مناسبت شاد گرد هم آمده‌اند. اگر ما عامدانه و بدین شکل هدف قرار گرفته باشیم، ابعاد فاجعه فراتر از آن است که در مخیلهٔ هیچ‌یک از ما بگنجد. این رخدادی هولناک است.» او همچنین افزود که مشاور رسانه‌ای‌اش در این حمله زخمی شده است.

ویدئوهایی که در شبکهٔ اجتماعی «ایکس» دست‌به‌دست می‌شود، مردمی را در ساحل بوندای نشان می‌دهد که با شنیدن صدای رگبار گلوله و آژیر پلیس، سراسیمه به هر سو می‌گریزند.

ویدئوی دیگری دو مرد را نشان می‌دهد که نیروهای پلیس با لباس فرم، آن‌ها را روی پل عابر پیادهٔ کوچکی بر زمین خوابانده‌اند و مأموران در حال تلاش برای احیای یکی از آن‌ها دیده می‌شوند.

ویدئوهایی که در شبکه اجتماعی ایکس دست‌به‌دست می‌شود، ظاهراً نشان می‌دهد مردم ساحل بوندای همزمان با شنیده‌ شدن چندین صدای تیراندازی و آژیر پلیس، پراکنده می‌شوند.

خبرگزاری‌ها تاکنون نتوانسته‌اند این تصاویر را به‌طور مستقل تأیید کند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل با اشاره به این رویداد گفت: «تروریست‌های فرومایه در یورشی بسیار بی‌رحمانه، خواهران و برادران ما در سیدنی را هدف قرار دادند؛ یهودیانی که برای روشن کردن نخستین شمع عید "حنوکا" به ساحل "بوندای" رفته بودند.»

آنتونی آلبانیزی، سخنگوی نخست‌وزیر استرالیا، گفت که از این رخداد امنیتی در ساحل بوندای آگاه است و از مردم حاضر در اطراف خواست اطلاعات و دستورالعمل‌های پلیس نیو ساوت ولز را دنبال کنند.

این حمله تقریباً ۱۱ سال پس از آن رخ داد که یک مهاجم مسلح به تنهایی ۱۸ نفر را در کافه «لینت» سیدنی به گروگان گرفت؛ ماجرایی که پس از ۱۶ ساعت محاصره، با کشته شدن دو گروگان و فرد مهاجم به پایان رسید.