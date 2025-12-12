یک مقام ارشد سازمان هواشناسی ایران، با اعلام بیتأثیر بودن بارورسازی ابرها بر افزایش بارندگیها در کشور، گفت اهمیت دادن وزارت نیرو به این اقدام غیرعادی است.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، روز جمعه ۲۱ آذرماه، گفت: «اهمیت دادن به بارورسازی در سطح کلان، بهویژه از سوی وزارتخانه بزرگی مثل وزارت نیرو، تا حدی غیرعادی است؛ زیرا این اقدام در نهایت نمیتواند تأثیر قابل ملاحظهای بر افزایش بارندگیها در ایران بگذارد و حتی شاید بیتأثیر باشد.»
پیشتر، ۱۸ آذرماه، عباس علیآبادی، وزیرز نیرو، با توضیح سرمایهگذاریهای فناورانه در زمینهٔ بارورسازی ابرها گفته بود «امروز برای نخستین بار توان بارورسازی علمی ابرهای سرد و گرم در تمامی فصول سال در کشور فراهم شده است».
یک روز بعد نیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد طی ۴۸ ساعت، هشت سورتی پرواز بارورسازی ابرهای سرد در حوضه دریاچه ارومیه، استان یزد و همچنین پهنه تهران تا قزوین انجام داده و ادعا کرد که این عملیات «با خروجی مطلوب» همراه بوده است.
این خبر واکنش برخی متخصصان را در شبکههای اجتماعی در پی داشت، ازجمله کاوه مدنی، دانشمند حوزۀ آب و محیط زیست در تورنتو، که توئیت روز ۲۶ آبان خود را یادآوری کرد: «دیر یا زود برف و باران خواهد آمد؛ حواستان باشد بارشها را به عنوان نتیجه باروری ابرها، نماز باران و پس گرفتن ابرهای دزدیده شده از دشمنان برایتان فاکتور نکنند.»
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی روز جمعه گفت گزارشها و پروژههایی در سطح جهان که نشان دهد بارورسازی ابرها چندان موفقیتآمیز نیست، زیاد است.
او همچنین تأکید کرد: «نباید امید داشته باشیم که بارورسازی ابرها بتواند بهطور اتفاقی، کمک زیادی به افزایش بارندگیها در کشورمان داشته باشد.»
سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی ایران، نیز در گفتوگو با تلویزیون ایران به هزینههای سنگین بارورسازی اشاره کرده و گفته است میزان بارشی که چنین عملیاتی ایجاد میکند، اصلاً در حدی نیست که بتواند بحران آب کشور را حل کند.
پاییز امسال از خشکترین پاییزهای تاریخ معاصر ایران بود، اما در روزهای اخیر بارندگیها بهشکل باران و برف در برخی مناطق آغاز شده و سازمان هواشناسی برای هفته آینده کاهش دما و تشدید بارندگیها را در بسیاری مناطق پیشبینی کرده است.