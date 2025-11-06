گفتوگو با کاوه مدنی؛ بحران کمآبی چقدر جدی است و از دست مردم چه برمیآید؟
روز پنجشنبه ۱۵ آبان مدیرعامل آبفای تهران اذعان کرد که وضعیت سدها به کمترین میزان در ۶۰ سال گذشته رسیده و بهطور رسمی وضعیت قرمز ذخایر آبی تهران را اعلام کرد. به گفته محسن اردکانی، شهروندان تهرانی در هفت ماه گذشته با کاهش بین ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف آب همراهی خوبی داشتهاند اما با توجه به شرایط اقلیمی و ادامه خشکسالی، این میزان باید به ۲۰ درصد برسد. بهگفتۀ مدیرعامل آبفا اگر این مدیریت مصرف انجام شود، تهران میتواند «در دو ماه آینده، پایداری شبکه آبرسانی را حفظ کند». در این میان بسیاری درباره سهم کوچک مصرف آب شرب صحبت میکنند. گروهی میپرسند صرفهجویی چه کمکی به این بحران میکند و البته پرسش اصلی اینکه این بحران چقدر جدی و واقعی است. کاوه مدنی، دانشمند ایرانی حوزۀ آب و محیط زیست در تورنتو، به پرسشهای رادیوفردا در این مورد پاسخ داده است.
