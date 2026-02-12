.
حسین آرین: نگاه اسرائیل به محدودیت برد موشکهای ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی است
علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته که اسرائیل در تلاش است تا مذاکرات با آمریکا را از مسیر خود خارج کند و در منطقه جنگ به راه بیندازد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای مذاکرات فوری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرد تا درباره ایران گفتوگو کند. آقای ترامپ پس از این جلسه گفت که «هیچ چیز قطعی» حاصل نشده «به جز اینکه من اصرار داشتم که مذاکرات با ایران ادامه یابد تا مشخص شود که آیا میتوان به توافقی دست یافت یا خیر». حسین آرین درباره اهمیت برنامه موشکی ایران برای اسرائیل و اصرار بنیامین نتانیاهو برای گنجاندن آن در مذاکرات با ایران با برنامه رادیویی ساعت ۱۴رادیو فردا گفتوگو کرده است.
