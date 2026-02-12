لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۵:۴۷

منفی شدن سرمایه‌گذاری؛ «۱۱۷ میلیارد دلارارز صادراتی به ایران بازنگشته است»

منفی شدن سرمایه‌گذاری؛ «۱۱۷ میلیارد دلارارز صادراتی به ایران بازنگشته است»
منفی شدن سرمایه‌گذاری؛ «۱۱۷ میلیارد دلارارز صادراتی به ایران بازنگشته است»

همزمان با سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی در ایران و ادامهٔ بازداشت معترضین و فعالان سیاسی و مدنی، شماری از اقتصاددانان و دست اندرکاران صنایع مختلف نسبت به وخیم‌ترشدن اوضاع و رکود شدید اقتصادی در کشور هشدار داده‌اند. یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده، عدم بازگشت درآمدهای ارزی کشور است که به گفتهٔ برخی اقتصاددانان و مقام‌های جمهوری اسلامی، رقم آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. گزارشی در این زمینه بشنوید:

